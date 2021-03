Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pentru bucureștenii care locuiesc in apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare. Edilul spune ca „iarna viitoare nu va fi perfect, dar va fi mult mai bine decat iarna asta”. „In termoficare, ce faci azi se va simti peste…

- „In Primaria Generala salariul unui director este de aproximativ de 2.700 de euro in mana. Am vrut sa aduc un director pe zona de investiții și care nu a venit la banii aștia, el in privat caștiga 7000 – 8000 de euro”, a declarat primarul general. Romania, in stare de alerta. Din aceasta seara nu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca în mai putin de doua luni va face publica o „analiza juridica” a planurilor urbanistice zonale (PUZ) ale fiecaruia dintre sectoarele municipiului Bucuresti, documente a caror aplicare a fost suspendata temporar de catre Consiliul…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca vor fi consolidate mai multe cladiri municipale prin planul national de redresare si rezilienta. In cadrul unei dezbateri ce a fost organizata de Biblioteca Academiei Romane, primarul a spus ca Bucureștiul este „capitala cea mai afectata de risc…

- Nicușor Dan a precizat ca va solicita sprijinul Guvernului pentru realizarea bugetului PMB, dar ca nu va cere mai mulți bani decat alte administrații locale. Primarul Capitalei a anunțat ca saptamana viitoare va fi lansat in dezbatere publica proiectul de buget al instituției pe care o conduce, la care…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca va verifica sute de autorizatii emise de Directia de Urbanism din cadrul Primarie in contextul perchezitiilor efectuate miercuri in Bucuresti si judetul Ilfov intr-un dosar de construire a unor imobile fara autorizatie in Bucurestii Noi, relateaza…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, continua sa se contrazica cu Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe tema salubrizarii. Mai exact, Dan susține ca serviciul trebuie oferit cetațenilor chiar daca toate contractele trebuie verificare. „M-am exprimat pe subiectul acesta. In primul rand, nu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis miercuri ca reprezentantii municipalitatii in Adunarile generale ale actionarilor din companiile municipale vor avea mandate „clare” si „limitate”, cu obiectivul desfiintarii acestora, deoarece sunt „ineficiente”. „Luni facem primul pas spre desfiintarea…