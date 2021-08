Stiri pe aceeasi tema

- S-ar pregati execuția președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, inainte de Congresul PNL, din 25 septembrie. In lupta pentru șefia PNL, Florin Cițu ar urma sa se razbune. Cele doua dosare ale lui Florin Cițu din SUA ar fi urmate și de un al treilea val al dezvaluirilor. Astfel,…

- Ludovic Orban a declarat liberalii au mai fost dati afara din functii publice, dar acest lucru s-a întâmplat de catre reprezentantii PSD si nu de catre cei ai PNL. El a mai afirmat ca trebuie sa fie o campanie interna pozitiva, dar ca nu el a declarat ca presedintelui PNL i s-a umflat capul,…

- Gabriela Firea nu pare ca și-a luat gandul de la Primaria Capitalei! Fostul edil ii urmarește cu atenție evoluția lui Nicușor Dan in fruntea instituției, fiind atenta la toate proiectele noului primar. Gabriela Firea a realizat in acest sens un top al problemelor persistente in București in aceste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca daca nu si-ar fi asumat raspunderea de a face intelegere cu USR PLUS si de a impune candidatul la Primaria Capitalei sustinut de liberali, Nicusor Dan, Gabriela Firea ar fi castigat alegerile locale in Bucuresti. Pe de alta parte, Florin Cițu spune…

- Coordonatorul tehnic al PNRR, Nicolae Toderas, a plecat in concediu, in ciuda interdictiei premierului in acest sens, pana in momentul in care Planul va fi finalizat si aprobat. Liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca PNRR este ”o ocazie buna sa se fi testat folosirea indicatorilor de…

- Situație controversata la primul meci de la Euro2020, disputat pe Arena Naționala, intre Macedonia de Nord și Austria. Jucatori ai Generației de Aur, precum Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu și Gica Popescu au fost trimiși sa urmareasca meciul din tribuna a doua a stadionului, alaturi de suporteri. In…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, miercuri, ca cele cinci PUZ-uri de sector au probleme structurale uriașe pe suprafețe extinse, care nu pot fi corectate, ci trebuie inlocuite cu un plan urbanistic general. El a spus ca au fost gasite 23 de motive de nelegalitate și ca va cere prefectului…

