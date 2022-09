Nicușor Dan revine asupra declarației cu bebelușul ținut mai la frig în casă: O nuanță din viața mea privată Nicușor Dan recomanda populației sa faca economie la energie prin masuri de bun-simț și spune ca in niciun caz nu a vrut sa sugereze masuri drastice atunci cand a declarat ca medicul ar fi recomandat soției sale sa țina bebelușul la o temperatura mai scazuta in casa. Edilul a spus duminica seara, la Digi24, ca acest raspuns a fost „o nuanța din viața sa privata” și a fost dat pe jumatate in gluma, recunoscand implicit ca a fost o gafa pentru un politician. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

