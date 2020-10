Nicușor Dan reia un proiect care a EȘUAT de 2 ori în Capitală Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca in curand bucurestenii vor avea la dispozitie un bilet unic STB-Metrorex. Acest proiect a mai fost pus pe tapet intre 2012-1014 și in 2017, insa de fiecare data a eșuat, nemaifiind pus in aplicare. "O sa avem curand un bilet unic, pentru ca e logic ca lucrul asta sa se intample (...) Avem mijloace electronice de acces si in transportul de suprafata, si in metrou, deci avem o masuratoare exacta a cati oameni au intrat cu respectiva cartela fie in autobuz, fie in metrou si trebuie sa existe doar un mecanism corect de decontare intre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, intr-o intervenție la Digi24, cum poate fi carantinat un cartier sau un numar de strazi din București, in caz ca se impune acest lucru. Totodata, noul edil a anunțat metoda prin care vor fi depistate focare de infecție cu noul coronavirus. In…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, intr-o intervenție la Digi24, cum poate fi carantinat un cartier sau un numar de strazi din București, in caz ca se impune acest lucru. Totodata, noul edil a anunțat metoda prin care vor fi depistate focare de infecție cu noul coronavirus. In…

- Bucureștiul a ajuns la o rata de incidența de 3.69 de cazuri la mia de locuitori, dupa ce in 24 de ore s-au inregistrat 1.129 de persoane infectate cu noul coronavirus. In aceste condiții, noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, este de parere ca școlile ar trebui sa ramana inchise. Raportul Grupului…

- Nicușor Dan, noul primar general, a anunțat ca in Capitala nu va fi targ de Craciun in aceasta iarna. „Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala. Suntem in situația in care mor medici și personal sanitar, nu ne permitem sa amplificam aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca este de acord ca scolile din Capitala sa ramana inchise si sa functioneze online pana cand rata de incidenta a noilor cazuri de COVID-19 va ajunge sub nivelul de 3.

- Trenurile tip IVA, cele mai vechi tipuri de metrou care circula in subteranul Capitalei, vor continua sa ramana in functiune pana in 2024, cand o parte din ele ar putea fi schimbate, anunța ZF.Citește și: Mihai Margineanu sare in apararea lui Dan Bittman: Oile nu asculta! Ele doar injura și…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a fost la Ministerul Transporturilor, vineri, impreuna cu premierul Ludovic Orban, pentru a discuta problemele de mobilitate ale Capitalei și investițiile care se pot face in infrastructura in urmatorii patru ani. El a spus ca nu se va mai intampla ca Primaria…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca intentioneaza sa acceseze fonduri europene, prin Programul Operational Regional, pentru realizarea unor mai proiecte de care Bucurestiul are nevoie cum ar fi metroul de suprafata, sau reabilitarea sinelor de tramvai. „Multe din proiectele pe care le…