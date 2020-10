Nicușor Dan "reflectează" la o intrare în politică. Ce spune Ludovic Orban ​Nicusor Dan a declarat, întrebat daca se va înscrie în PNL, ca are o lunga viata profesionala, ca primar general al Capitalei si ca în urmatoarele luni este extrem de preocupat de viata Bucurestiului. El a adaugat ca reflecteaza la o intrare în politica.



&"O sa dau acelasi raspuns ca domnul premier. Viata mea profesionala e lunga din momentul acesta. În momentul acesta am mari dificultati în a tine la suprafata acest oras. Sunt extrem de preocupat de urmatoarele luni din viata Bucurestiului si asta este suficient pentru mine. Reflectez la o intrare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "O sa dau acelasi raspuns ca domnul premier. Viata mea profesionala e lunga din momentul acesta. In momentul acesta am mari dificultati in a tine la suprafata acest oras. Sunt extrem de preocupat de urmatoarele luni din viata Bucurestiului si asta este suficient pentru mine. Reflectez la o intrare…

- ​Biroul Politic National al PNL va aproba, luni, un proiect de colaborare cu PMP în consiliile judetene si locale, la nivel de tara, a anuntat, duminica, presedintele partidului, Ludovic Orban."Chiar daca au avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari.…

- Nicusor Dan a declarat, intrebat daca se va inscrie in PNL, ca are o lunga viata profesionala, ca primar general al Capitalei si ca in urmatoarele luni este extrem de preocupat de viata Bucurestiului. El a adaugat ca reflecteaza la o intrare in politica-„O sa dau acelasi raspuns ca domnul…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, nu se arata deranjat de faptul ca Nicușor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS la primaria Capitalei, a numit o femeie panarama.„Nu s-a referit la domana Firea. Ințeleg ca doamna Firea vrea sa se vitimizeze. Este un non- subiect. In 4 ani de zile primarul nu a rezolvat…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului. Orban a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea candidaturii lui Nicusor Dan pentru functia de primar general al Capitalei. Nicusor Dan este sustinut in cursa pentru Primaria…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului, partid care a adus "minciuna, coruptie, prostie, incompetenta si o lipsa crasa de respect fata de omul obisnuit". Liderul liberalilor a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal,…

- ”Minciuna, impertinența și dubla masura sunt caracteristicile esențiale ale peneliștilor care guverneaza astazi. Nu știu cum aș putea spune altfel, cand Ludovic Orban și Nicușor Dan au blocat proiectul imobiliar al Sectorului 5 al Capitalei, dar cum afirma cu nonșalanța in spațiul public ca au deblocat…

- Valentin Voicu, candidatul ALDE la Primaria Sector 5, acuza Guvernul de minciuna, dupa ce ar fi blocat proiectul imobiliar al Sectorului 5 al Capitalei, dupa care au anunțat ca l-au deblocat.„PNL, groparii Bucureștiului și ai Romaniei! Minciuna, impertinența și dubla masura sunt caracteristicile…