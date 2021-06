Nicușor Dan reclamă prețuri umflate la lucrările prestate la spațiile verzi. A anunțat când încep dezinsecția și deratizarea Prețuri marite și de patru ori fața de piața libera reprezinta motivul pentru care lucrarile de intreținere din parcuri au fost facute cu intarziere. Pana la reglementarea situației, primarul Nicușor Dan a dat totuși și o veste buna: imediat ce vremea permite, incep acțiunile de dezinsecție și dezinfecție. „Motivul pentru care am taiat niște operațiuni a fost ca ele erau total neprofitabile economic, total dezechilibrate fața de piața. Lucrurile nu pot sa funcționeze mai departe in acest mod. Va trebui, in activitatea viitoare, o corectare a tarifelor cu promisiunea de inchidere a companiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

