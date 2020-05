Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, candidatul USR la Primaria Capitalei și susținut de PNL, a comentat pentru STIRIPESURSE.RO fotografia de la Guvern in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri. El susține ca lucrurile trebuie privite in perspectiva, iar opinia publica ar trebui…

- Potrivit Constitutiei, premierul si ministrii trebuie sa depuna juramantul ”in fata” presedintelui Romaniei. Numai ca Ludovic Orban si intreg Cabinetul sau se afla in izolare, pe fond de Coronavirus. Chiar daca testul ministrilor a iesit negativ, demnitarii trebuie sa mai ramana la domiciliu inca 14…

- „Am participat luni la ședința Biroului Politic Național al PNL la care a fost prezent senatorul Chițac. La acea ședința, BPN a validat susținerea candidaturii mele la Primaria Capitalei. Voi ramane izolat la domiciliu impreuna cu familia pana la rezultatul testului”, a scris Nicușor Dan pe pagina…

- Ludovic Orban a anunțat, in urma ședinței cu parlamentarii, ca PNL susține candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, scrie Antena 3. "Incepand de astazi, candidatul la Primaria Capitalei...

- Miron Mitrea lanseaza la Realitatea PLUS o ipoteza despre motivul pentru care Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. El crede ca s-a temut de o ascensiune in partid a lui Rares Bogdan."De ce partidul care e pe primul loc in sondaje alege sa nu se lupte la Bucuresti? Am un singur…

- "Exista doua variante. Sa fie doar sustinerea pentru Nicusor Dan la Primaria Capitalei si PNL si USR-PLUS sa aiba liste proprii la Consiliul General. Se poate ajunge si la o lista comuna daca se va ajunge la o astfel de intelegere. Intr-un fel, din declaratiile celor de la USR-PLUS am inteles ca…

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca ar fi preferat un candidat PNL la Primaria Capitalei, dar crede ca Nicușor Dan, pe care liberalii au decis sa il susțina, are 99% șanse sa...

- Liberalii și aliații lor deschid și inchid topul politicienilor din aceasta saptamanain care ultimul loc este ocupat de Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, susținut de PNL și USR-PLUS, iar primul loc de noul premier desemnat, Florin Cițu, potrivit unui clasament realizat de Ion…