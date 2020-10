Noul primar general al Bucureștiului, Nicușor Dan, exclude varianta impunerii carantinei totale la nivelul capitalei. Crede ca se pot impune insa restricții zonale, la nivel de strazi. „Exista un sistem informatic pe care ministerul impreuna cu STS-ul il implementeaza. A inceput deja implementarea si o sa-l avem finalizat in cateva zile si in baza acestui sistem o sa putem sa avem distributia geografica in interiorul municipiului a cazurilor si atunci, daca vom constata ca pe o strada, intr-un mic cartier, exista un focar pe care in momentul de fata nu il vedem, pentru ca informatia nu e astfel…