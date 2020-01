Stiri pe aceeasi tema

- Candidat independent la Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, ii solicita primarului general Gabriela Firea o dezbatere publica a bugetului municipiului Bucuresti pentru 2020, astfel incat cetatenii sa poata sa isi expuna punctul de vedere cu privire la bugetul propus. "Dupa ce Primaria…

- Candidat independent la Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, ii solicita primarului general Gabriela Firea o dezbatere publica a bugetului municipiului Bucuresti pentru 2020, astfel incat cetatenii sa poata sa isi expuna punctul de vedere cu privire la bugetul propus. "Dupa ce Primaria Capitalei…

- Nicusor Dan, candidatul USR la Primaria Capitalei, o avertizeaza pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, ca astazi era termenul legal in care trebuia sa prezinte proiectul de buget pentru 2020. "O intreb public cand va veni in fața bucureștenilor cu proiectul de buget. Conform Legii finanțelor publice…

- Nicușor Dan a prezentat, duminica, un sondaj telefonic pe care l-a comandat și platit el, care indica faptul ca in opțiunea alegatorilor este mai sus ca procente, in postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS. Datele sunt radical diferite…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca nici Vlad Voiculescu și nici Nicușor Dan nu vor avea șanse in batalia pentru Primaria Capitalei, in fața Gabrielei Firea. Turcescu arata ca singurul candidat cu șanse reale ar fi Ludovic Orban.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- Surse politice au declarat pentru Digi24.ro ca desi s-au luat cateva decizii, procesul de desemnare a candidatilor este ingreunat de situatia tensionata de la Bucuresti, unde oamenii lui Dacian Ciolos au fost nemultumiti de nominalizarea lui Nicusor Dan drept candidat al USR in competitia interna din…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…