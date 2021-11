Nicușor Dan propune un preț de 280 de lei pentru gigacalorie. USR și PSD nu sunt de acord cu scumpirea Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri ca a propus creșterea la 280 de lei a prețului gigacaloriei suportat de catre bucureșteni, dar ca aceasta varianta nu este agreata de catre USR și PSD. „Propunerea pe care am facut-o consilierilor generali a fost ca, incepand de la 1 decembrie 2021, pretul pe care bucurestenii sa il plateasca pentru gigacalorie sa fie 280 de lei, TVA inclus. Aceasta propunere a rezultat dintr-o discutie cu consilierii din majoritate, a fost imbratisata de PNL si PMP, nu si de catre USR, iar PSD s-a pronuntat public impotriva maririi tarifelor. Pana la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

