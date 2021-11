Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri ca a propus creșterea la 280 de lei a prețului gigacaloriei suportat de catre bucureșteni, dar ca aceasta varianta nu este agreata de catre USR și PSD. „Propunerea pe care am facut-o consilierilor generali a fost ca, incepand de la 1 decembrie…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, dupa intalnirea cu premierul interimar Florin Citu, ca municipalitatea si Guvernul vor acoperi cel putin doua treimi din pretul gigacaloriei pentru populatie. "Pana la 1 noiembrie 2021, pe Municipiul Bucuresti (raportul dintre pretul…

