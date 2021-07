Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sa adopte in sedinta de luni, 2 august, un proiect privind infiintarea unui centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19, informeaza Agerpres . Proiectul „Caravana mobila de vaccinare” ar urma sa…

- Un centru mobil de vaccinare functioneaza, vineri si sambata, la Piata Veteranilor, in cadrul parteneriatului pe care Primaria Sectorului 6 il are cu Centrul Medical Dr. Furtuna Dan. Potrivit unui comunicat...

- Pe zi ce trece se demonstreaza ca Primaria Capitalei este o palarie mult prea mare pentru edilul Nicușor Dan, fapt pentru care activitatea instituției este blocata. Primarul general Nicușor Dan nu are experiența și nici curajul sa semneze o serie de documente care vizeaza activitatea Primariei Capitalei…

- Bucureștiul va gazdui patru meciuri de la EURO 2020, primul fiind chiar azi, Austria – Macedonia de Nord, de la 19:00. Azi, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca la ora 10 s-a deschis un centru de vaccinare in incinta Complexului „Lia Manoliu”. Acesta va fi deschis in cele patru zile in care…

- Un nou centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19 se va deschide, vineri, la Obor, unde cei interesati se pot imuniza fara programare. "Vineri, deschidem 'Caravana de la Obor' - un nou centru de vaccinare mobil, unde oamenii se pot vaccina rapid si fara programare. Avem Pfizer si Johnson…

- Un centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19 destinat imunizarii copiilor cu varste intre 12 si 15 ani va functiona in Parcul Lumea Copiilor, scrie AGERPRES. Noul centru mobil care este amenajat de...

- In dorinta de a accelera procesul de vaccinare in Sibiu, administratia judeteana a propus Prefecturii si Directiei de Sanatate Publica amenajarea unui centru mobil de vaccinare intr-un autobuz.

- Bugetul Capitalei pentru acest an prevede cheltuieli de 5,85 miliarde lei si venituri de 5,80 de miliarde de lei, conform proiectului adoptat vineri in sedinta Consiliului General, cu 34 de voturi "pentru", cinci "impotriva" si 15 abtineri. Bugetul agreat de majoritatea USR PLUS - PNL prevede astfel…