Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca iarna aceasta va fi mai bine decat precedenta din punct de vedere al termoficarii. „Promisiunea pe care am facut-o a fost ca iarna aceasta va fi un pic mai bine decat iarna trecuta (…) S-au facut mai multe lucrari de intretinere in aceasta vara (…) Sunt in lucru procedurile pentru acea centrala provizorie din zona Titan, care va aduce un surplus de energie in sistem, care sa compenseze numeroasele gauri. Acesta este motivul pentru care iarna aceasta va fi putin mai bine decat iarna trecuta (…) Sper ca in doi-trei ani sa fim mult mai bine, adica, pe…