Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, vineri seara, ca majoritatea USR-PNL-PMP din Consiliul General nu a ajuns inca la un acord in ceea ce priveste pretul gigacaloriei. Primarul anunta ca va continua discutiile cu consilierii, pana in 26 noiembrie cand va avea loc sedinta, dar si cu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri seara, ca majoritatea USR-PNL-PMP din Consiliul General nu a ajuns inca la un acord in ceea ce priveste pretul gigacaloriei. Primarul spune ca va continua discutiile cu consilierii pana in 26 noiembrie, cand va avea loc sedinta, dar si cu…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris vineri seara, pe Facebook, ca proiectul de hotarare privind noul preț al gigacaloriei nu este deocamdata pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din 26 noiembrie.„Am convocat Consiliul General al Municipiului București…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declara ca USR-PNL-PMP nu au ajuns la un acord privind noul preț al gigacaloriei și nu este pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București, scrie Digi24. Nicușor Dan a transmis printr-o postare pe Facebook, ca a convocat CGMB pentru data…

- Proiectul de hotarare privind noul preț al gigacaloriei nu este inca pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București, pentru ca nu s-a ajuns la un consens in majoritatea USR-PNL-PMP, anunța, vineri seara, primarul Capitalei, Nicușor Dan.

- O scumpire nu vine niciodata singura! Majorarea prețurilor la energie golește buzunarele romanilor, dar bucureștenii vor duce pe umeri inca o greutate: scumpirea gigacaloriei. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca pretul gigacaloriei va creste cu peste 100 de lei, pana la valoarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a suspendat proiectul „Strazi Deschise”. Motivul: rata de infectare a depașit, miercuri, 29 septembrie, 6 la mia de locuitori in București. Anunțul a fost facut de edil pe pagina sa de Facebook. Consecința este ca strazile din proiect vor fi redeschise, in…

- Precizarile au fost facute in contextul in care miercuri Consiliul General al Capitalei urmeaza sa dezbata un proiect de hotarare privind aprobarea actiunilor necesare in vederea realizarii sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) prin transferul de activitate de la ELCEN S.A.…