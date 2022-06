Proiectul „Strazi Deschise” se va muta, in acest sfarsit de saptamana, din centru in cartiere, a informat, vineri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Mai precis, in Sectorul 1, pe Bd. Bucurestii Noi – Parc Bazilescu, unde, sambata si duminica, vor avea loc activitati sportive organizate de Proedus, ateliere de grafica si sculptura, spectacole de teatru si alte surprize pentru cei mici! Duminica, 5 iunie, Muzeul Copiilor itinerant ii asteapta pe cei mici cu expozitiile interactive ‘Wild West Kids’ in Parcul Al.I. Cuza si ‘First Kids on Mars’ in Parcul Drumul Taberei”, a scris edilul general,…