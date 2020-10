Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat ca termoficarea din București este „o problema grea” pe care nu a promis in campania electorala ca o va rezolva instant, precizand ca pentru iarna de anul acesta este nevoie de „un management de avarie”. ”E o problema grea, nu am promis in campanie ca voi rezolva instant problema apei si a caldurii. Am fost onest cu bucurestenii in campanie. Ce putem face pentru ca iarna practic incepe intr-o luna, e sa pregatim un management de avarie. Adica sa fim siguri ca vom avea materialele, ca vom avea echipele, ca vom avea detectoarele si ca vom avea…