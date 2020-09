Nicuşor Dan, primarul Capitalei, dar PSD are cei mai mulţi consilieri generali. LISTA posibililor consilieri social-democraţi Romania si-a ales primarii si sefii de consilii judetene pentru urmatorii patru ani. Rezultatele alegerilor locale 2020 arata ca social-democratii au castigat 20 de consilii judetele, PNL 17, iar UDMR patru. La Bucuresti, Nicusor Dan, candidatul PNL- USR PLUS la Primaria Capitalei, a obtinut 42,75% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea are un scor de 38%. Insa PSD a luat cele mai multe voturi la Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Conform datelor partiale BEC, la Consiliul General, PSD ar… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In orașul Campeni doau doua partide vor avea reprezentanți in consiliul local. Din cei 15 consilieri locali, 8 mandate vor fi repartizate PNL și restul de 7 vor fi repartizate la PSD. Repartizarea mandatelor de consilieri este potrivit datelor provizorii. Astfel, cele doua partide cu planuri și promisiuni…

- Dumitru Țiplea, prefectul judetului Bihor, a semnat ordinele de demitere din funcții pentru 175 de alesi locali care candideaza la alegerile din 27 septembrie din partea altor formatiuni politice decat cele de pe listele carora au fost alesi. Sunt vizați 170 de consilieri si 5 primari. Un prefect din…

- Pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, Biroul Electoral Municipal a validat candidaturile a 3.423 de candidați pentru funcțiile de primar general, primar al celor șase sectoare, consilieri generali și consilieri de sector. Primarul general al Capitalei Gabriela Firea, care candideaza pentru…

- Prefectura Prahova a anunțat ca in ultimele doua saptamani mai mulți aleși locali și-au pierdut mandatul ca urmare a inscrierii in alte partide fața de cele pentru care au candidat și au fost votați la alegerile locale din 2016, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova,…

- 9 total views In articolul cu titlul „ dovada ca Gutau intocmește acte false! Gogirnoiu s-a prins și el! ”, menționam despre cei 23 de consilieri locali, care cu excepția unora, voteaza ca habarniștii pentru ca nu citesc, se duc acolo sa faca prezența, sa-și poata incasa indemnizația lunara și nimic…

- 3 consilieri locali, dintre cei 5, si 80% dintre membrii Organizației Municipale a PNL Sacele s-au inscris in Alternativa pentru Demnitate Naționala. La conferința de presa, alaturi de Ionel Goidescu, candidatul la președinția Consiliului Județean al ADN Brașov, au fost prezenți candidatul ADN la Primaria…

- Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti (CMTEB), Alexandru Burghiu, a declarat, joi, 30 iulie 2020, in cadrul unei conferinte de presa, ce a avut ca principala tema situatia furnizarii apei calde in sectoarele 2 si 3 din Capitala, ca in prezent doar 20 de puncte termice…