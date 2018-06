Deputatul Nicusor Dan sustine ca Directia de Mediu din Primaria Capitalei a dat aviz de defrisare in Parcul Tineretului, desi aceeasi institutie a interzis in 2017 defrisarile, motivand ca e spatiu verde. "Primaria Generala incearca sa-si acopere ilegalitatile, manipuland opinia publica prin informatii care contrazic pozitii oficiale anterioare ale Primariei Capitalei. Pentru a-si justifica avizul de defrisare, Primaria sustine ca spatiul din Parcul Tineretului pentru care a aprobat taierea copacilor, pentru ca in locul lor sa se ridice blocuri de 14 etaje, nu este spatiu verde. Aceasta informatie…