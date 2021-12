Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a reacționat, vineri, dupa ce a fost amendat de Inspectoratul de Stat in Construcții. “A venit vremea ca fiecare autoritate sa raspunda pentru actele sale. Nu exercit aceasta funcție pentru a semna “ca primarul”, ci pentru a lua decizii corecte”, a…

- Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, și il obliga sa semneze certificatul de urbanism, dupa ce 90 de familii au fost lasate fara curent. ”Nicușor Dan a incalcat legea și a ținut in bezna 90 de familii!‼️ Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, a facut interpelari pentru a ajuta 90 de familii din București, lasate in bezna pentru ca Nicușor Dan nu semna certificatul de urbanism. Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat pe Nicușor Dan și il obliga sa semneze certificatul de urbanism. ”Nicușor…

- Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat pe Nicușor Dan, primarul Capitalei, pentru ca nu a emis in termenul legal certificatul de urbanism care ar fi permis racordarea la energia electrica. Situația a fost detaliata intr-un raspuns la o intrebare adresata de catre fostul edil, Gabriela Firea.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pledeaza pentru o buna colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si noul Guvern, pentru ca, spune el, toti trebuie sa lucreze impreuna pentru interesul bucurestenilor. “Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, nu a solicitat judecatorilor sa devina reprezentantul legal al ADI Termoenergetica București-Ilfov, astfel ca tot Gabriela Firea este reprezentant in acte. Din cauza acestei erori, Nicușor Dan nu poate…

- Primul an cu Nicușor Dan la Primaria Capitalei a fost, in mare parte, despre datorii și investiții blocate. Edilul spune ca a preluat un oraș in „terapie intensiva” de la vechea administrație și ca, pentru moment, s-a ocupat de stabilizarea acestuia. Libertatea a trecut in revista ce i-a reușit, ce…

- Locuitorii Capitalei așteapta un raspuns. Daca va fi apa calda și caldura la iarna. Momentan, singura certitudine este ca prețul gigacaloriei va fi cu 20% mai mare fața de anul trecut, așa cum a transmis deja Primarul general Nicușor Dan. Nu e clar cat va subvenționa municipalitatea din noul preț.