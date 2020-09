Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au fost facute publice primele cifre ale exit poll-urilor prezentate la scurta vreme de la inchiderea urnelor, la ora 21, au aparut și primele reacții la nivel politic. Comentand pe marginea celor dintai rezultate aflate duminica seara, care il indicau pe Nicușor Dan drept caștigator al cursei…

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde. Dacian Cioloș i-a mulțumit lui Vlad Voiculescu pentru ca…

- Liderul PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu si candidatul sustinut de USR-PLUS-PNL pentru Capitala, Nicusor Dan, vor fi prezenti joi, de la ora 13.00, la Adevarul Live in ultimul interviu cu cei doi inaintea alegerilor locale de duminica.

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, are 31% in intentia de vot, in timp ce actualul primar in funcție, Gabriela Firea, are 29%. Candidatul PMP, Traian Basescu este cotat cu 10%. Un procent foarte mare este insa cel al cetațenilor din București care nu s-au hotarat cu cine…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca PSD a inregistrat ”un esec major in Parlament, in plina campanie pentru alegerile locale”. ”Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD”, afirma Nicusor Dan care…

- Cu foarte puțin timp inaintea alegerilor, prognoza pe care am lansat-o, și anume ca PSD poate caștiga Capitala la un scor de 7 la 0, prinde un contur din ce in ce mai clar. Voi relata in cele ce urmeaza cum Ludovic Orban a declanșat practic o reacție in lanț, care a dinamitat organizațiile PNL din…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian ii critica pe cei din USR-PLUS și susține ca ei nu sunt din categoria formațiunilor politice de dreapta. Vosganian ii compara in acest sens pe reprezentanții USR cu bolșevicii.Citește și: O profesoara ii ia apararea lui Cristi Puiu și ii ataca pe medici: 'Au…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca doreste realizarea a 15 parcari la intrarea in Bucuresti pentru decongestionarea traficului, dar si pentru reducerea poluarii. Acestea vor avea intre 500...