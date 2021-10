Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, vineri, ca pretul gigacaloriei va creste la circa 600 de lei. Consiliul General va decide cat din aceasta suma va achita municipalitatea. Nicușor Dan a precizat ca, in prezent, pretul de productie si transport este de 490 de lei/gigacalorie, din…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a estimat azi cat va crește prețul gigacaloriei, iar Consiliul General o sa decida cat din suma estimata o sa achite municipalitea. Cat vor plati bucurestenii pentru caldura iarna aceasta Nicușor Dan a estimat azi ca prețul gigacaloriei o sa creasca la suma…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a estimat, vineri, ca pretul gigacaloriei va creste la circa 600 de lei, iar Consiliul General va decide cat din aceasta suma va achita municipalitatea. El a precizat, la Europa FM, ca, in prezent, pretul de productie si transport este de 490 de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a estimat, vineri, ca pretul gigacaloriei va creste la circa 600 de lei, iar Consiliul General va decide cat din aceasta suma va achita municipalitatea.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a estimat, vineri, ca pretul gigacaloriei va creste la circa 600 de lei, iar Consiliul General va decide cat din aceasta suma va achita municipalitatea. El a...

- Primarul general, Nicusor Dan, a declarat ca, daca va creste pretul gigacaloriei, sunt bani pentru majorarea subventiei. Edilul a precizat ca ar putea exista insa o constrangere din interpretarea juridica a contractului pe care il are Municipalitatea cu Comisia Europeana si a precizat ca o decizie se…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a afirmat, luni, ca Bucureștiul nu are in prezent banii necesari pentru pentru preluarea ELCEN de catre Termoenergetica și a propus ca soluție extinderea limitei de indatorare a primariei, pentru a putea achita prima tranșa, relateaza Agerpres . Precizarile…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, se declara nemulțumit de activitatea edilului Nicușor Dan, in condițiile in care are deja zece luni de mandat, dar și „un pic nemulțumit” de activitatea colegilor sai de la USR – PLUS. Intrebat cum apreciaza activitatea colegilor sai la Primaria Generala București,…