Nicuşor Dan poate candida din partea USR la Primăria Bucureşti Comitetul Politic al USR a adoptat, sambata, mai multe regulamente de funcționare, printre care și un regulament privind susținerea la alegerile locale a candidaților non-membri sau independenți, introducand posibilitatea ca filialele județene sau locale ale USR sa decida susținerea unor candidați externi, a anuntat conducerea USR intr-un comunicat de presa. In cazul in care filialele județene sau locale decid deschiderea alegerilor catre candidați externi, desemnarea candidaților la primarii sau la consilii județene se va face statutar in baza unor mecanisme alternative printre care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al USR a adoptat, sambata, regulamentul ce prevede susținerea, la locale, a candidaților independenți sau non-membri, astfel incat filialele județene sau locale pot decide susținerea unor candidați externi. Dan Barna considera ca USR contribuie la „victoria forțelor reformatoare”.Citește…

- USR va adopta un regulament prin care va putea sustine candidati independenti în alegeri, a declarat sâmbata presedintele USR, Dan Barna, care a aratat ca Nicusor Dan este unul dintre cei cu sanse mari sa câstige Bucurestiul de la Gabriela Firea, scrie Agerpres."Am discutat…

- Presedintele USR, Dan Barna, l-a invitat pe Nicusor Dan, sambata, la o sedinta in care se dezbate regulamentul privind candidaturile interne pentru alegeri locale pentru non-membri si candidati independenti. Decizia a venit in urma discutiilor din Comitetul Politic al USR.Comitetul Politic…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu nu a respins scenariu unui candidat comun cu USR, dupa cum propunea anterior Dan Barna. Liberala a punctat ca este imperios necesar ca liberalii sa caștige Primaria Bucureștiului, „piesa de rezistența a alegerilor locale”.„E una din ipotezele de lucru (n.r. - candidatul…

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- Biroul Național al USR a decis ca este necesar un regulament pentru susținerea candidaților independenți la alegeri. Asta in conditiile in care, in prezent, Statutul USR are doar prevederi legate de alegerea candidaților partidului dintre membrii USR. Mai mulți membri in conducerea centrala a USR, Biroul…

- In lipsa unui asemenea regulament, deciziile filialelor locale de a sustine candidati care nu sunt membri USR ar putea fi deschise contestarilor din punct de vedere statutar si legal, se arata intr-un comunicat al USR, transmis AGERPRES. In consecinta, Biroul National a decis, miercuri seara, convocarea…