Nicuşor Dan, planuri de reabilitare a liniilor de tramvai din Capitală Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, estimeaza ca la finele acestui an vor incepe lucrarile pentru reabilitarea a 30 de kilometri de linii de tramvai, din totalul de 50 scosi la licitatie, informeaza Agerpres. "Trebuie sa dai un avantaj competitiv transportului public si asta o sa facem. Am lansat achizitia publica si s-au depus oferte pentru majoritatea liniilor de tramvai. (...) Deja achizitia publica s-a facut, ofertele au fost depuse, sunt in evaluare. Probabil ca in doua luni de acum o sa avem atribuirea castigatorilor. O sa mai fie o perioada de sase luni de proiectare si la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

