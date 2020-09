Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicusor Dan, candidat sustinut de Alianta USR PLUS si PNL la Primaria Capitalei, a anuntat, miercuri, ca va face plangere penala pentru "denunt calomnios" impotriva parlamentarilor PSD care au sesizat procurorii in cazul inregistrarilor aparute in spatiul public. "Inteleg ca…

- Mai multi parlamentari PSD, printre care si senatorul Șerban Nicolae, au facut o plangere la DNA impotriva lui Nicușor Dan, dupa apariția unei inregistrari in care candidatul dreptei la primarie discuta cu consilierul primarului PSD al sectorului 4 pe tema demolarii unui imobil din "Orașelul Copiilor"…

- Parlamentarii PSD Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Caruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor și Serban Nicolae au depus un denunt la DNA împotriva lui Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei. Potrivit documentului, obținut de agenția News.ro, denunțul vizeaza savârsirea faptelor…

- Prin faptele lor, acestia au creat un prejudiciu insemnat financiar si logistic in privinta achizitionarii, instalarii si punerii in functiune a unui spital modular COVID la Iasi. Consecinta acestor succesiuni de infractiuni si blocaje a pus in pericol viata pacientilor infectati cu COVID-19 si a facut…

- Gabriela Firea reacționeaza dupa ce PNL a anunțat ca depune plangere penala impotriva ei și a unor consilieri sau funcționari: „O sfatuiesc pe doamna Violeta Alexandru sa lamureasca situația membrilor...

- Calin Popescu Tariceanu va propune colegilor din Parlament ca institutia sa depuna o plangere penala pe numele lui Ludovic Orban, fiind invocat faptul ca premierul a indemnat la nerespectarea legilor.

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a anuntat ca va depune o plangere penala la adresa ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, in baza legii raspunderii ministeriale, ca urmare a refuzului ministrului de a se prezenta la audieri. Citu a fost invitat luni, pentru…

