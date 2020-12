Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a gasit la Primarie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezinta trei sferturi din bugetul institutiei pe un an. "Conturile noastre sunt inca blocate pentru investitii", a adaugat Dan. El a spus ca situatia s-ar putea rezolva prin…

- Primarul general Nicușor Dan a declarat, joi, dupa discuțiile din prima zi cu reprezentanții Primariei București, ca municipalitatea are 6.000 de litigii și datorii curente de 3 miliarde de lei. El a precizat ...

- „Sfidarea suprema la adresa bucureștenilor: nici nu muncește, nici nu lasa pe alții...”, a reacționat Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, dupa ce Gabriela Firea, primarul înca în funcție, a postat o imagine cu ea în biroul din Primarie cu mesajul „Sunt tot aici”.Nicușor…

- Primarul inca in funcție, Gabriela Firea, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din biroul de la Primarie in care transmite ca este inca primar, ca muncește și ca ii place. Mesajul sau vine in ziua in care Nicușor Dan acuza ca „se tergiverseaza deliberat” preluarea mandatului de primar general…

- Noul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca deja primește mesaje din partea angajaților din instituție in privința neregulilor identificate de ei.Citește și: Bill Gates a profețit momentul in care omenirea iși va reveni: 'Este singurul mod in care ne putem intoarce pe drumul…

- Sanjeev Gupta, miliardarul britanic de origine indiana care a preluat combinatul Sidex Galati, spune, intr-un interviu acordat pentru Ziarul Financiar, ca a scazut cererea de otel din cauza crizei, insa pe termen lung cererea va creste, iar planurile sale de a investi 1 miliard de euro in urmatorii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan și premierul Romaniei, Ludovic Orban, au oferit un interviu la Romania TV in care au prezentat urmatoarele proiecte pe care le vor implementa in București. Nicușor Dan le-a transmis bucureștenilor ca urmeaza o iarna grea, cu multe defecțiuni la caldura.Citește…