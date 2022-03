Stiri pe aceeasi tema

- Peste 750.000 de euro s-au strans pana acum la concertul caritabil „We Are One” in sprijinul refugiatilor ucraineni, insa contorizarea continua, a anuntat duminica primarul Capitalei, Nicusor Dan. „Peste 750.000 de euro, fonduri stranse pana acum, cu ajutorul concertului „We Are One” pentru oamenii…

- Refugiații din Ucraina vor putea fi gazduiti in pavilionul central al complexului Romexpo, potrivit unei hotarari adoptate marti, in unanimitate, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In debutul sedintei, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca preluarea spatiului de la Romexpo…

- Guvernul a anuntat, vineri, ca peste 12.000 de cetateni romani au donat sange in ultimele cinci zile, o parte importanta fiind pusa la dispozitie pentru salvarea cetatenilor Ucrainei. Campania a fost deschisa in 27 februarie de premierul Nicolae-Ionel Ciuca si mai multi membri ai cabinetului care au…

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, vineri, la Palatul Victoria, ca Romania doneaza Ucrainei 12 ambulante de transport si urgenta, potrivit news.ro.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat luni, 28 februarie 2022, la invitația Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri globali aliați și ai instituțiilor multilaterale, in contextul desfașurarii agresiunii militare…

- Insarcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei in Romania, domnul Paun Rohovei a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse, si practic, incepand de dimineata, au fost permanent…

- NATO si-a insarcinat comandantii militari sa stabileasca detaliile pentru desfasurarea de grupuri de lupta in flancul sud-estic al Aliantei Nord-Atlantice drept raspuns la acumularea de trupe ruse la frontierele Ucrainei, a declarat miercuri Jens Stoltenberg, relateaza Reuters. ‘Ministrii au decis sa…