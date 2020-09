Nicușor Dan: Pasajul Ciurel poate deveni util dacă se face un studiu de trafic Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, a declarat ca este necesar un studiu de trafic pentru diminuarea cozilor de la Pasajul Ciurel, iar construcția Pasajului Doamna Ghica nu are actele necesare. Intr-o declarație pentru B1 TV, Nicușor Dan declarat ca pasajul Ciurel a costat oricum mai mult decat face, dar lucrarea ar putea deveni utila daca vor fi redimensionate anumite intersecții. „Nu o sa faca mare lucru, dar macar nu vor mai fi cozile pe care le-am vazut cu toții”, a spus Nicușor Dan. „Asa-numita penetrare Ciurel s-a numit in epoca Ceausescu – pentru ca atunci a fost inventat –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost restrictionat, joi dimineata, la intrare in municipiul Buzau, din cauza unui accident in care a fost implicata o automacara. Doua persoane din Bucuresti au fost ranite.

- Mihai Bizu, afaceristul reținut de polițiști pentru ca ar fi vrut sa iți omoare soția prin inec, dupa care a violat-o, este printre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din piața imobiliara din Capitala și Ilfov, noteaza Adevarul. Mihai Bizu este director general al Apollo Residence, iar pana acum a…

- E.ON Energie Romania a pus in functiune, in aceasta saptamana, o noua statie de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, in perimetrul Vivo Mall din Constanța (b-dul Aurel Vlaicu, nr. 220), fiind astfel continuate lucrarile pentru implementarea infrastructurii de transport electric pe ruta Constanța…

- 4.000 de copii au inceput deja școala, de la 1 iulie, in clasele special organizate de Salvați Copiii Romania, pentru restabilirea dreptului la educație al celor care, in lipsa unei tablete și/sau a accesului la internet, au fost lasați in afara școlii online. In cele 6 saptamani de invațare, copiii…

- Importanța invațamantului si adaptarea la nevoile reale ale economiei au fost subiectele principale ale dezbaterilor PACTUL PENTRU MUNCA organizate pana acum si deschid agenda subiectelor ce vor fi discutate in cadrul conferintei ce va avea loc la Constanta, Universitatea “Ovidius”, in data de 7…

- A aparut deja o criza de apapotabila la numai 20 de kilometri de București. In localitateaBalotești, apa este intrerupta jumatate de zi, pentru ca...numai e suficienta apa din cauza secetei, transmite Digi24.Bazinele de apa care apoi e filtrata și curge pe țeava localnicilor se golesc rapid, astfel…