Stiri pe aceeasi tema

- ”Eforturile noastre invizibile pentru stabilizarea financiara a primariei devin vizibile. Fitch a imbunatatit profilul individual de credit (Standalone Credit Profile) al Bucurestiului de la ‘bbb+’ la ‘a’, o clasa mai sus decat ratingul national, avand semnificatia unei mari capacitati de indeplinire…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a discutat, marți, la sediul Primariei Capitalei, cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, despre prioritațile Bucureștiului, precum și „proiectele și provocarile acestui mandat”.„Am primit astazi (marți - n.r.) la sediul Primariei Capitalei, vizita…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca nu are nicio asteptare de la subprefectul Diana Artene, in cazul in care aceasta va prelua functia de prefect, avand in vedere ca, pana in prezent, conducerea acestei institutii „a pus bete-n roate” Municipalitatii. „Nicio asteptare (de la viitorul…

- Sunt din ce in ce mai tumultuoase procesele in care primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, pledeaza impotriva propriului Consiliu General și in favoarea reclamanților care solicita anularea planurilor urbanistice zonale ale sectoarelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șeful Departamentului Urbanism din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Zona Metropolitana, Bogdan Suditu, a declarat vineri, 3 martie, ca primele evaluari vizuale rapide ale imobilelor din Capitala vor incepe pana in luna septembrie. Prioritate vor avea blocurile cu cel puțin trei etaje, construite inainte…

- Liderul USR, Catalin Drula, a anunțat ca partidul sau va continua sa colaboreze cu primarul Nicușor Dan in Consiliul General al Capitalei. Declarațiile vin ca urmare a demisiei primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu, de la șefia PNL București. „Am avut o intalnire foarte buna cu primarul Capitalei,…

- Pe site-ul ANI au aparut numele lui Sorin Oprescu și Nicușor Dan, primarul Bucureștiului. Din ceea ce au descoperit cei de la ANI, se pare... The post Nicușor Dan și Sorin Oprescu, in vizorul procurorilor! Care sunt acuzațiile appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a declarat ca nu intentioneaza sa atace in instanta cele 86 de PUZ-uri din zonele istorice, dar a mentionat ca a cerut sa ii fie puse la dispozitie documentatiile respective, dupa ce intr-o adresa a Primariei Capitalei se arata ca acestea nu ar exista in arhiva.