Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei ar urma sa-și stinga datoria de 220 de milioane de lei catre Termoenergetica la finalul acestui an, a declarat joi primarul general Nicușor Dan. Edilul a mai precizat ca „in zilele urmatoare” datoria va fi redusa la 140 de milioane de lei.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Capitalei va achita pana la sfarsitul anului datoria de 220 de milioane de lei pe care o are catre Termoenergetica, dar ca a solicitat sprijinul Guvernului pentru datorii acumulate din trecut, ajunse la o valoare totala de 600 de milioane…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Capitalei va achita pana la sfarsitul anului datoria de 220 de milioane de lei pe care o are catre Termoenergetica, dar ca a solicitat sprijinul Guvernului pentru datorii acumulate din trecut, ajunse la o valoare totala de 600 de milioane…

- Primarul general al Capitalei a anuntat ca prin rectificarea bugetara aprobata, luni, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt rezolvate mai multe chestiuni care tin de realizarea unor investitii importante, dar si de acoperirea unor cheltuieli la servicii care s-au majorat in ultimele luni.…

- Primarul general, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca a cerut Guvernului ridicarea plafonului de indatorare a Primariei Capitalei pentru a putea achita atat datoriile Municipalitatii catre Termoenergetica, cat si datoria operatorului de termoficare catre ELCEN si pentru a putea plati prima rata pentru…

- Primaria Capitalei anunta ca a lansat concursul pentru ocuparea a sase posturi vacante in cadrul Directiei Generale Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Edilul general, Nicusor Dan, a facut apel la specialistii in arhitectura sa se alature echipei Municipalitatii si sa se inscrie la concurs, precizand…

- Primaria Capitalei a virat Companiei Municipale Iluminat Public ultimele 2 milioane de lei pentru acoperirea datoriei totale de 10 milioane de lei lasata de fostul edil Gabriela Firea, a anuntat primarul general Nicusor Dan."Am reusit in sfarsit sa viram catre Compania Municipala Iluminat…

- Primarul general al Capitalei spune ca in iarna 2022-2023 vor exista mai putine avarii la reteaua de termoficare si estimeaza ca pierderile din sistem ar putea fi reduse la 35-36%, dupa ce in 2020 si 2021 au fost stabilizate la 38%. „O sa fie mai putine avarii decat in anul trecut. O sa fie o pierdere…