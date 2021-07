Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca a avut o colaborare buna cu liderul PNL Bucuresti Violeta Alexandru, care candideaza pentru un nou mandat la sefia filialei, aceasta fiind o profesionista in administratie.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, schimba conducerea Spitalului Clinic Coltea. Astfel, directorul general Mircea Lupusoru va fi schimbat din funcție. "Am hotarat sa nu mai prelungesc mandatul...

- Primarul general Nicusor Dan i-a invitat, duminica, pe cei peste 1.000 de voluntari implicati in organizarea Campionatului European de Fotbal la Bucuresti sa urmareasca finala pe ecranele amplasate pe Arena Nationala.

- Deputatul PSD Daniel Florea, fost primar al Sectorului 5 din Capitala, a fost sanctionat de Facebook dupa ce l-a atacat pe primarul general Nicusor Dan. Florea nu mai poate promova nicio postare de pe 21 mai, cand a afirmat ca parul netuns al lui Nicusor Dan este singura dovada ca "produce si capul…

- Primaria București a avut de platit datorii de 3 miliarde de lei din mandatul Gabrielei Firea, a afirmat miercuri Nicușor Dan intr-o conferința de presa. Primarul general a oferit și exemple de prețuri pe care le catalogheaza exagerate.„Pe zona de parcuri, dupa cum știți ALPAB, administrația noastra,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca o decizie privind majorarea tarifului STB poate fi luata dupa ce mijloacele de transport public vor fi curate si vor respecta orarul de circulatie.

- Gropile din asfalt ar putea fi acoperite, de saptamana viitoare, cand ar putea incepe plombarea lor. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, cere și sprijinul primariilor de sector. Intrebat de cand se va interveni la reabilitarea drumurilor, edilul a spus ca in foarte scurt timp. „O sa incepem…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedintele Aliantei USR PLUS, a declarat ca spera ca primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si consilierii USR PLUS sa ajunga la un consens in ceea ce priveste adoptarea bugetului Capitalei, mentionand ca, daca va fi necesar, se va implica in procesul de mediere.…