- Candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marți la Digi24 ca testarea in masa a bucureștenilor, proiect susținut puternic de primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit facuta pana sa fie atins varful epidemiei de coronavirus.„Daca as fi fost primar, as…

- Nicusor Dan a afirmat intr-un interviu acordat Adevarul ca nu s-a inscris in cadrul testarii organizate de Primaria Capitalei. "Asta e tot ce a facut Gabriela Firea. A incercat sa para ca face ceva ca in filmul ala de la Revolutie. Sunt total inutile si sunt bani aruncati. Un lucru…

- Marcel Vela este cel mai vizibil ministru, in momentul de fața, din guvernul condus de Ludovic Orban. In ultimele zile Gabriela Firea a susținut ca acesta ar fi candidatul PNL la Primaria București. Nimic mai fals. Liberalii au anunțat deja ca Nicușor Dan va fi candidatul Opoziției unite la Bucuești.…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca cele doua testari in masa pentru coronavirus pe c are le deruleaza Primaria Capitalei in aceasta perioada sunt ”o cheltuiala inutila a banului public”. ”Daca vrea sa faca ceva pentru protectia bucurestenilor, Gabriela…

- Candidatul la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a propus, duminica, un plan de masuri pentru protectia populatiei si relansarea economiei, masuri in competenta Primariei Capitalei. Printre acestea se numara limitarea accesului in parcuri, mentinerea masurii de inchidere a locurilor de joaca, spalarea…

- Gabriela Firea a revenit asupra mesajului initial din care reiesea ca bucurestenii care se vor oferi voluntari pentru testele de coronavirus vor primi 200 de lei.Gabriela Firea a facut cateva precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de…

- Managerul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, a oferit, joi, intr-o discuție avuta la Primaria Capitalei cu edilul Gabriela Firea și ceilalți primari de sectoare, detalii despre testarea pentru Covid-19 care va incepe in București. Este vorba despre o testare care va fi efectuata intr-o…

- Ipoteza șoc in batalia pentru București. Nicușor Dan nu va fi candidatul unic susținut de PNL, este opinia analistului Ion Cristoiu, care spune ca nu a crezut niciodata anunțul facut de Ludovic Orban de sprijin pentru Nicușor Dan in cursa pentru Primaria Capitalei. ”In acest moment nu exista niciun…