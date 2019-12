Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan sustine ca a identificat o serie de solutii destul de simple si de clare pentru rezolvarea unor probleme majore ale Bucurestiului, care le dau de furca, de ani buni, tuturor administratiilor locale ale orasului. Nicusor Dan vrea sa candideze ca independent la functia de primar…

- Site-ul de campanie include viziunea lui Nicusor Dan in ceea ce priveste solutionarea problemelor legate de sistemul centralizat de incalzire, mobilitate urbana, poluare, consolidarea cladirilor cu risc seismic, infrastructura de sanatate, de educatie si servicii sociale. "Trebuie sa facem…

- Campania pentru alegerile prezidentiale din 2019 va intra in istorie drept cea mai terna si dezangajata campanie, desi ea a fost asezata sub semnul imperativului de a reforma statul. Daca te uiti la confruntarea electorala caracterizata de ratarea temelor mari si de un plictis de fond,…

- Pagina de Media: Europa FM va returna 35.000 de euro pentru spoturile platite de Primaria Capitalei pentru ca era ”un fel de campanie electorala mascata”. Precampania electorala a Gabrielei Firea a reușit sa revolte multa lume, pe fondul aracarii inițiativei private de a face cu banii cetațenilor un…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca iși dorește sa candideze din partea PSD pentru un nou mandat in fruntea Bucureștiului și ca a inceput un „jihad” politic impotriva sa.Firea le-a acuzat pe Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației Daruiește Viața, care construiește…

- USR Bucuresti sustine ca doua companii din subordinea Municipalitatii au incheiat acorduri cadru pentru campanii de promovare in valoare de doua milioane de euro, reprosand totodata Primariei Capitalei faptul ca a taiat bani de la investitiile in reteaua de termoficare. "Primarul 'faliment'…

- Biroul Național al USR a decis ca este necesar un regulament pentru susținerea candidaților independenți la alegeri. Asta in conditiile in care, in prezent, Statutul USR are doar prevederi legate de alegerea candidaților partidului dintre membrii USR. Mai mulți membri in conducerea centrala a USR, Biroul…

- "Azi se vorbește despre candidaturi la PMB, așa ca nu poate lipsi vineri din post, subsemnatul. Doar va reamintesc ca intenția mea de a candida pentru poziția de primar general nu s-a schimbat. Sunt in continuare inscris in cursa interna din cadrul PNL. Cursa continua, probabil nu vom avea o decizie…