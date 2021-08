Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu a putut spune in ce masura sesizeaza scumpirile din ultima perioada, argumentand ca soția lui se ocupa de facturi. El a spus ca urmeaza sa aiba loc discuții legat de prețul caldurii in aceasta iarna și ca, momentan, nu are date in acest sens.

- Nicușor Dan nu se va bucura deloc in urma celor auzite despre el. Bucureștenii și-au spus spus parerea despre edilul Capitalei. Ce cred despre acesta dupa cele 10 luni de cand ocupa titulatura in cauza? Ce parere au bucureștenii despre Nicușor Dan? Bucureștenii și-au spus opinia despre edilul Capitalei…

- Consiliul General al Capitalei a adoptat, in sedinta de marti, in unanimitate, un proiect de hotarare care prevede un tarif de 24,9 euro, TVA inclus, pe tona, pentru depozitarea deseurilor la Depozitul Ecologic Vidra. Andrei Rigu, liderul grupului USR PLUS din CGMB, a precizat ca tariful este aferent…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si edilul Sectorului 2, Radu Mihaiu, afirma ca au semnat contractul de asociere dintre cele doua autoritati locale pentru finalizarea lucrarilor la Pasajul Doamna Ghica. "Valoarea totala a investitiei este de 144 milioane lei, circa 80% din suma…

- Strazile din centrul Bucureștiului nu vor mai fi pietonale in weekend-ul 12 – 13 iunie. In acest sfarșit de saptamana incepe Campionatul European de Fotbal – UEFA 2020. „Duminica, 13 iunie, are loc la Bucuresti primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal – UEFA 2020. Avand in vedere faptul…

- Primarul general Nicușor Dan susține ca iarna 2021-2022 va fi una cu mai puține probleme pentru bucureșteni privind avariile la rețeaua de termoficare, dar lipsa apei calde și a caldurii nu va mai fi o problema abia peste doi ani și jumatate, potrivit unui interviu acordat pentru Știrile ProTV.„Iarna…

- Primarul general al Capitalei anunța ca au inceput inca de luni seara operațiunile de dezinsecție și deratizare in Capitala. Nicușor Dan a precizat ca tratamentele impotriva țanțarilor și capușelor vor avea loc in tot Bucureștiul, in fiecare seara, timp de șapte zile.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca PMB va acționa pentru astuparea gropilor din asfalt: „Undeva in doua luni eu estimez ca o sa fim bine cu remedierea gropilor din asfalt”. „Pe...