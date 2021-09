Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicusor Dan ii raspunde lui Clotilde Armand pe tema preluarii parcurilor Herastrau si Cismigiu de catre Primaria Sectorului 1, transmitand ca nu se pune problema unui astfel de transfer, ca aceasta are mult mai multe probleme de rezolvat in sectorul sau si ca Primaria Sector 1…

- Nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau, transmite Nicușor Dan: „Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat in sectorul sau și nici nu are capacitatea fi...

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca l-a demis pe șeful Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) și ca a preluat conducerea interimara a instituției. Edilul a promis ca in doi ani de zile, parcurile din București “vor arata așa cum trebuie”. Nicușor Dan iși propune…

- Gabriela Firea, prim-vicepreședintele PSD, a reacționat dur dupa ce au aparut imagini scandaloase cu mizeria și șobolanii din parcurile Cișmigiu și Herastrau. Fostul edil al Capitalei da vina pe Nicușor Dan și descrie situația ca fiind ”un dezastru admini

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, este extrem de revoltat de situația din Sectorul 1 al Capitalei și nu numai. Acesta cere ferm demisia lui Clotilde Armand. Ciolacucere demisia sau demiterea primarului Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand , dupa noile imagini aparute in spațiul public, in care aceasta…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spune ca în Consiliul Local au fost aprobate câteva proiecte importante, dar altele nu au trecut pentru ca nu au fost votate de consilierii PNL și PSD; printre acestea numarându-se recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de euro ce ar fi…

- Problema gunoaielor de pe strazile sectorului a al Capitalei nu a fost rezolvata, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest, susține șeful Garzii de Mediu„Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nu vad prea…

- Premierul Florin Cițu i-a atras atenția primarului sectorului 1, Clotilde Armand, cu privire la problema gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei, de la care a pornit o alta problema la nivel de oraș, apariția șobolanilor. De saptamani intregi, de cand dureaza scandalul ridicarii gunoaielor din sectorul…