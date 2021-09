Stiri pe aceeasi tema

- Care medic trebuia sa ii spuna lui Nicușor Dan sa se vaccineze, medicul de familie sau medicul pediatru, se intreaba, ironic, doctorul Alexandru Rafila. Rafila crede ca declarația primarului general este doar un exemplu de afirmație care compromite campania de vaccinare. „Am ințeles ca nu s-a vaccinat…

- Ramona Ioana Bruynseels a solicitat o audiența la primarul general al Capitalei, in legatura cu procedurile legale de demitere a acestuia, anunța Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), intr-un comunicat de presa. Ramona Ioana Bruynseels este vicepreședinte și lider interimar al filialei…

- Campania de strangere de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului general Nicușor Dan va continua joi, incepand cu ora 10.00, pe trotuarul din fața Parcului Cișmigiu, vis-a-vis de Primaria Generala a Capitalei. „Continuam, cu aceeași determinare, din dorința de…

- Campania de strangere de semnaturi pentru inițierea referendumului de demitere a primarului general Nicușor Dan, acțiune inițiata de umaniști, va continua miercuri, 25 august. ROBOTUL TRANSFORMER va colinda...

- Cei mai criticați primari pentru lipsa de interes in rezolvarea problemelor bucureștenilor și pentru inactivitate – Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și Clotilde Armand, primarul sectorului 1 – au plecat in concedii pentru cel puțin 3 saptamani. In timp ce Bucureștiul se sufoca de gunoaie,…

- Campania de informare pentru referendumul privind unirea orasului Buzau cu comuna Tintesti incepe saptamana viitoare. Pe langa afisajul stradal specific si activitatile obisnuite de informare, autoritatile au in plan organizarea de dezbateri publice in aer liber.

- Membrul Comitetului Executiv al Partidului "Congresul Civic", Mark Tkaciuk, considera ca, dupa alegerile din 11 iulie din Moldova, "politicienii de dreapta au ajuns la putere gratie sloganurilor de stanga referitoare la echitatea sociala". Potrivit agentiei Infotag, in ajun, la un post de…

- Euro 2020. Politicienii care au ocupat tribuna oficiala la Austria - Macedonia de Nord 3-1, in fața gloriilor fotbalului romanesc, dezvaluie din partea cui au primit invitațiile, iar cel care conduce Ministerul de Interne acuza forul de la Nyon de "abordare incorecta și de lipsa de respect", dupa subiectul…