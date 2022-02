Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a platit dobanda, inutil, pentru un imprumut nefolosit, scrie pe Facebook Gabriela Firea. Ea spune ca „Nicușor Dan a facut…nimic tot anul trecut”, dar 250.000 de lei s-au pierdut.

- Proiectul programului national de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro pentru cuplurile si femeile care nu pot avea copii din motive medicale va fi publicat in scurt timp pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a transmis, miercuri, ministrul Gabriela Firea.…

- Gabriela Firea a anunțat ca in Programul Ministerului Familiei se vor putea inscrie femei cu varsta intre 20 si 45 de ani, iar cuplurile care aplica pot fi persoane casatorite sau necasatorite. Se pot inscrie pentru decontarea FIV si femei singure, iar suma maxima decontata va fi de 4.500 de euro, menționeaza…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca luni dimineața va solicita aducerea in țara a bebelușului spitalizat din Danemarca, atunci cand starea de sanatate i-o va permite.

- Fosta șefa de la Primaria Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, aflata, la momentul de fața in fotoliul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, arata cu degetul in direcția edilului general, Nicușor Dan. Totul, in cazul deciziei ce il vizeaza pe cunoscutul actor Alexandru…

- Dupa ce joi seara a avut deja o prima ședința a noului Guvern, condus de catre Nicolae Ciuca, Social-democrata care va conduce Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a facut referire la planul pentru perioada ce vine. „Mie imi revine onoarea si responsabilitatea de a coordona activitatea…

- Ministrul propus la Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea a primit, miercuri, aviz favorabil in comisiile de specialitate, cu 38 de voturi pentru, 18 abtineri si 4 impotriva.