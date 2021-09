Nicușor Dan nu dă parcurile Cișmigiu și Herestrău. O refuză pe Clotilde Armand, pe motiv că Sectorul 1 nu are bani Primarul Capitalei afirma ca nu va da parcurile Cișmigiu și Herestrau in administrarea Sectorului 1. Practic, Nicușor Dan ii raspunde lui Clotilde Armand, care anunțase in urma cu cateva ore ca s-a votat in Consiliul Local a sectorului acest proiect. Edilul șef susține ca nu sunt bani la Sectorul 1, care are deja datorii catre PMB. “Nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau. Doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat in sectorul sau și nici nu are capacitatea financiara pentru a face acest lucru. In acest moment, Primaria Sector… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

