- Nicușor Dan a susținut o conferința de presa in fața Uzinei de Reparații ”Atelierele Centrale”, care aparține de Societatea de Transport București. Candidatul dreptei a invitat-o și pe Gabriela Firea sa participe, sa faca o dezbatere in doi, pentru a discuta in fața presei despre problemele bucureștenilor.…

- Candidatul principalelor partide de dreapta la Primaria Capitalei Nicusor Dan catalogheaza drept „minciuni” informatiile despre care spune ca au fost lansate de unii lideri de sindicat care se afla pe listele de candidati ale PSD pentru alegerile locale din Bucuresti, informatii conform carora ar…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan acuza ca aproape 1.800 de imobile din Bucuresti nu au apa calda, in timp ce primarul Gabriela Firea „isi construieste mesaje omagiale din litere si propriul nume“.

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan considera ca pentru alegerile locale, candidaturile comune ale formatiunilor de dreapta la sectoare ar garanta o victorie pe linie a dreptei in Bucuresti, mai ales ca ”la sfarsitul unui mandat esuat, primarul Gabriela Firea e un candidat extrem…

- Candidatul unic al dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca introducerea pe trasee a opt autobuze hibrid in Bucuresti nu poate acoperi faptul ca Gabriela Firea, in patru ani de mandat de primar general, a avut un bilant dezastruos in ceea ce priveste transportul public si gestionarea…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan a declarat marti, intr-o conferinta de presa tinuta, ca si precedentele, in strada, ca Gabriela Firea ar vrea ca bucurestenii sa uite ca a venit de mana cu Liviu Dragnea la Primaria Capitalei, el propunandu-si sa faca un bilanta al mandatului lui…

