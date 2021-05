Bucureștiul ar putea avea buget de vineri, dupa ce liderii USR – PLUS și Nicușor Dan au ajuns la un acord de principiu. Noua suma vehiculata este de 5,86 miliarde lei, cu un miliard peste cat s-ar putea incasa in cel mai optimist scenariu și tot cu un miliard sub propunerea inițiala. „Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar și corect pentru a incepe investițiile in Capitala și pentru a elimina datoriile și problemele din perioada Firea-PSD. Vom lucra impreuna in continuare, inclusiv in perspectiva rectificarii din a doua parte a anului, pentru a imbunatați abordarea in chestiunile bugetare.…