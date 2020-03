Deputatul a explicat la Antena 3 ca prima sustinere a candidaturii sale pentru functia de primar general a venit din partea organizației USR București, urmata de o susținere PMP și culminand cu susținerea PNL.

”Cel mai important este ca ceea ce spuneam in urma cu un an cand am intrat in competiția asta ca ar fi bine ca opoziția la Gabriela Firea și PSD sa aiba candidat unic, dat fiind ca vom avea un singur tur s-a intamplat. Mai intai a fost un sprijin al USR, a fost un vot in organizația USR București, a fost o susținere aproape formal/informala a PMP și a venit anunțul de joi al lui…