Stiri pe aceeasi tema

- „Blocul Rosenthal, o cladire istorica, ridicata in anul 1938 va fi consolidata seismic cu finantare din PNRR. Proiectul, depus de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), vizeaza si renovarea energetica moderata a cladirii publice situata in Calea Victoriei nr.…

- „Am avut o intrevedere extraordinar de buna si productiva cu doamna Margrethe Vestager, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene. Tema principala a discutiei cu doamna comisar a fost stadiul implementarii PNRR. Am fost amandoi de acord ca Romania are un plan bun si o sansa istorica de reforma si dezvoltare…

- CARAS-SEVERIN – Dumitru Ursu, primarul Oravitei, a semnat la Bucuresti contractul de finantare in valoare de peste 56 milioane de lei pentru renovarea mai multor blocuri! Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, luni, 12 noi contracte finantate din Planul…

- Primarul general al Capitalei a anuntat ca Maternitatea Bucur va fi renovata prin PNRR, iar valoarea finantarii nerambursabile este de 35.355.175,99 lei si perioada de implementare este de 40 de luni de la semnarea contractului de finantare.„Maternitatea Bucur va fi renovata prin PNRR. Un…

- Primaria Timisoara a semnat, luni, contractul pentru finantare pentru proiectul de investitii ”Memorialul (Traseul) Revolutiei din 1989 in Timisoara” intr-un eveniment organizat la Bucuresti de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Valoarea contractului este de 4,5 milioane…

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) și Asociația Internaționala a Producatorilor de Petrol și Gaze (IOGP), vor organiza in zilele de 21 și 22 septembrie cea de a 5-a ediție a Romanian International Gas Conference (RIGC) – From Versailles to Bucharest – Natural Gas, the Bridge Between Climate Action…

- Aflat in vizita la București, Dumitru Udrea, Secretarul general al Guvernului a semnat impreuna cu Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Memorandumul de ințelegere intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației din Romania și Cancelaria de Stat…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…