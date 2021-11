Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, cerandu-i sa nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea. Solicitarea a fost facuta inainte de intalnirea pe care Dan și Caciu o vor avea, subiectul fiind termoficarea orașului București. Ajutorul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pledeaza pentru o buna colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si noul Guvern, pentru ca, spune el, toti trebuie sa lucreze impreuna pentru interesul bucurestenilor. “Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, cerandu-i sa nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea. Solicitarea a fost facuta inainte de...

- Gigacaloria platita de bucureșteni ar putea ajunge la 280 de lei, dupa cum a propus primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Edilul-șef a precizat ca aceasta varianta nu este agreata de catre USR si PSD.„Propunerea pe care am facut-o consilierilor generali a fost ca, incepand de la 1 decembrie 2021,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a parasit sala in care era audiat de membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind pretul energiei, a informat Agerpres. Edilul a spus ca sedinta la care a participat a fost un circ cauzat de presedintele comisiei. „Nu am mai putut sa stau in conditiile…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, are o explicație pentru faptul ca nu a facut nimic intr-un an de mandat. El a declarat vineri ca in prezent se efectueaza verificari privind marile lucrari publice din mandatul precedent. "Am alocat, prin licitatii cu firmele de avocatura cu care…

- „Spitalul modular deschis anul trecut in Pipera, in timpul mandatului meu de Primar General, zace in continuare acoperit de balarii, inchis de inconștientul Nicușor Dan. Ura, nepriceperea, haosul și neputința actualului primar țin inchis de peste un an de zile un spital perfect echipat, care ar putea…

- Fostul primar general Gabriela Firea sustine, luni, ca primarul Nicusor Dan ”taie banii de la nou nascuti, gravide, persoane cu dizabilitati, familii mono-parentale”. ”Rusine este putin spus”, afirma Gabriela Firea. Aceasta sustine ca ”maine-poimaine se implineste un an de cand trebuia sa curga lapte…