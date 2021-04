Primarul general Nicusor Dan afirma, vineri seara, ca demersurile in justitie ale Primariei Generale pentru a opri demolarea caselor de patrimoniu din strada Icoanei 2 – 8 au fost admise. In replica, dezvoltatorul imobiliar a transmis ca a fost tot timpul deschis la dialog, a obtinut toate documentele necesare si a respectat intotdeauna parametrii urbanistici pentru fiecare zona protejata. In plus, si dezvoltatorul a transmis ca a castigat procesul si poate relua lucrarile, scrie News.ro.

”Demersurile in justitie ale Primariei Generale pentru a opri demolarea caselor de patrimoniu din…