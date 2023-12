Stiri pe aceeasi tema

- Podul Grant din București se va redeschide circulației rutiere in martie. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mers astazi pe șantier pentru a verifica daca lucrarile de consolidare a Podului Grant sunt in grafic, scrie europafm.ro. Edilul spune ca au fost descoperite noi probleme și e nevoie…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni, la Podul Grant din București, unde a verificat stadiul lucrarilor, ca Ordonanta Guvernului cu noile masuri fiscale nu trebuia aprobata in forma actuala si ca „este o grava ingerinta a nationalului in autonomia locala”. „Nu e normal ca o autoritate centrala…

- Gabriela Firea spune ca Nicușor Dan nu are 'bun simț': Lucrarile de infrastructura se fac vara, cand sunt copiii in vacanța și adulții in concedii!Fostul edil din București, Gabriela Firea, a lansat, pe Gacebook, un nou atac la asresa actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan. "Lucrarile…

- Nicușor Dan confirma. Ce spune despre un nou mandat la Primaria Capitalei Nicușor Dan a confirmat faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru Bucuresti, cu susținerea partidelor care isi doresc acest lucru. Nicușor Dan confirma ca va candida pentru un nou man ...

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a confirmat la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss ca din cele circa 40 de poduri și pasaje din București, au fost expertizate aproape 30, iar 3 dintre acestea - Pasajele de la Lujerului și Obor și Podul Baneasa - au probleme care necesita intervenție rapida. PMB estimeaza…

- Investițiile in dezvoltarea comunei sucevene Moldovița in vederea asigurarii de condiții de trai civilizate locuitorilor continua sub bagheta primarului Traian Iliesi. Ultimul contract de finanțare de anvergura a fost semnat marți la București la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți deschiderea a doua noi santiere pentru reabilitarea sistemului de termoficare din București. Lucrarile se fac cu fonduri europene prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), valoarea nerambursabila fiind de 200 de milioane de euro.