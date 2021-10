Nicuşor Dan mai vreau un mandat la Primărie! ”În primul an rezolvat trei probleme structurale ale oraşului” Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca isi doreste sa candideze pentru un nou mandat, insa recunoaste ca nu a facut sondaje si nici nu vrea sa intre in politica, pentru ca are suficiente atributii in administratie. Intrebat daca se asteapta ca PNL sa il sustina pentru o noua candidatura la alegerile locale din anul 2024, Nicusor Dan a raspuns: „Pe mine nu ma preocupa 2024 in momentul asta, pe mine ma preocupa sa rezolvam acele probleme cu care bucurestenii se confrunta de foarte mult timp”. „Am suficiente atributii administrative si lucruri de facut in zona administrativa, ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

