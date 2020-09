Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, candidatul la functia de edil al Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS si prezentat de exit-poll-urile de duminica drept castigator al scrutinului, nu a vazut in cursa pentru aceasta functie o "trambulina" politica si are un proiect pentru Bucuresti, a afirmat copresedintele USR PLUS Dacian…

- Nicusor Dan, cel care potrivit exit-poll-urilor a castigat functia de primar general al Capitalei, a declarat duminica seara ca este "foarte probabil" ca reprezentantii USR PLUS si PNL sa detina majoritati in viitorul Consiliu General si in consiliile locale de sector."Am castigat impreuna…

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde. Dacian Cioloș i-a mulțumit lui Vlad Voiculescu pentru ca…

- Rezultate exit-poll, alegeri locale 2020, Primaria Capitalei: Nicusor Dan - 47,2%, Gabriela Firea - 39% Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului. Orban a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea candidaturii lui Nicusor Dan pentru functia de primar general al Capitalei. Nicusor Dan este sustinut in cursa pentru Primaria…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, termenul limita pentru finalizarea negocierilor dreptei, privind candidati comuni la primariile de sector. "Daca aceasta epidemie ne va lasa si vom face alegerile locale in 27 septembrie, data limita in care trebuie depuse liste…