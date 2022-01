Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, joi, ca angajatii Societatii de Transport Bucuresti trebuie sa isi reia “imediat” activitatea in urma deciziei Tribunalului Bucuresti de suspendare a grevei. “Decizia Tribunalului Bucuresti din aceasta dupa-amiaza e clara: greva orchestrata politic…

- Tribunalul Bucuresti a admis joi cererea Societatii de Transport Bucuresti (STB) de suspendare a grevei declansate de sindicalisti, activitatea in transportul public din Capitala urmand a fi reluata imediat. Decizia instantei este executorie. Sindicatul din STB ii va informa pe angajati cu…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca spera ca niciun lider de sindicat sa nu sfideze decizia Tribunalului Bucuresti de a suspenda greva angajatatilor STB si sa incite la continuarea protestului. Edilul i-a transmis un mesaj liderului de sindicat, membru PSD, Vasile Petrariu: „Va avea…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis, joi, pe Facebook ca spera ca niciun lider de sindicat sa nu sfideze decizia Tribunalului Bucuresti de a suspenda greva angajatatilor STB si sa incite la continuarea protestului. Edilul a spus ca este in continuare deschis dialogului, insa pana…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu au circulat joi, dupa ce șoferii STB au intrat in greva. Ei cer salarii marite, condiții mai bune de munca și demisia directorului general. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de…

- Transportul public de suprafața este paralizat in capitala Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Transportul public de suprafața este paralizat în București în urma protestului declanșat în aceasta dimineața de sindicaliștii Societații de Transport, nemulțumiți…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari (Pro TV) a dat publicitatii un fluturas cu salariul pe care il incaseaza un sofer STB. Sindicalistii STB au blocat joi circulatia mijloacelor de transport in comun din Capitala, declansand o greva cu „substrat politic”. Astfel, conform fluturasului publicat de jurnalist,…