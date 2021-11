Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan pare ca nu intelege prea bine cum stau lucrurile privind subventia pentru caldura si ajutorul financiar din fondul de rezerva al Guvernului pentru restante sau plata in avans a gazelor. Pe langa faptul ca a trimis tarziu solicitarea catre Guvern, Nicusor Dan a scris…

- O comisie speciala va ancheta toate achizițiile publice efectuate in sectorul sanitar in timpul starilor de urgenta si de alerta pe teritoriul Romaniei. Inițiativa AUR a fost votata, miercuri, in Plenul Camerei Deputaților, de toate partidele parlamentare, cu excepția PNL și UDMR, partide care sunt…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca autoritatile locale nu cunosc, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei, intrucat nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic, insa, a dat asigurari ca Primaria va plati, la fel ca si pana acum,…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, joi, infiintarea unei Comisii parlamentare de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii substantiale a preturilor gazelor naturale si energiei electrice. Comisia de ancheta va analiza masurile Ministerului Energiei, ANPC, ale Consiliului…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, marți, ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, dar ca a trecut prin boala, iar decizia de a se imununiza o va lua atunci cand medicul sau ii va recomanda acest lucru. „Nu am spus public pentru ca nu am vrut sa parazitez dezbaterea publica cu asta. Dupa cum…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost intrebat luni daca este afectat de scumpirile din facturile la energie și gaze. Nu a știut și s-a eschivat de la un raspuns clar, spunand ca de facturi se ocupa soția sa. Nicușor Dan a spus ca urmeaza sa aiba loc discuții legat de prețul caldurii in aceasta iarna.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a informat, joi, ca abia saptamana viitoare sunt estimari ca se va incheia licitatia pentru reabilitarea a 40 de kilometri din reteaua de termoficare. Abia dupa aceea se va pregati documentatia pentru achizitionarea unei centrale provizorii in fostul CET Titan.…