Nicușor Dan, lovitură dură de la USR! Rectificarea bugetului Capitalei a picat la vot Nicușor Dan a primit o mare palma din partea USR-ului. Consilierii generali au respins a opta rectificare bugetara, care ar fi modificat bugetul PMB pentru anul 2021. Rectificarea ar fi facut posibila absorbtia primei transe de 260 milioane de lei din fonduri europene pentru achizitionarea a 100 de tramvaie noi in Capitala.

Sursa articol si foto: enational.ro

