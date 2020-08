Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa multumesc miilor de oameni care au strans semnaturi pentru noi, care au donat bani pentru noi, persoanelor publice care si-au pus reputatia in joc pentru noi., pentri ca, de fapt, nu este lupta noastra, este lupta unei intregi clase de oameni, de bucuresteni, pentru care conteaza bunul…

- Fostul președinte Traian Basescu s-a declarat dispus sa candideze la Primaria Capitalei pentru a salva PMP-ul, in condițiile in care alianța de dreapta care il susține pe Nicușor Dan nu va include și PMP. Potrivit analizei facute de fostul președinte, Dan Barna ar dori sa submineze candidatura lui…

- Traian Basescu spune ca vrea sa candideze la primaria municipiului București, in condițiile in care partidul sau, PMP, nu este agreat de alianța de dreapta.Fostul președinte al Romaniei a discutat despre acest subiect cu șeful PMP, Eugen Tomac, caruia i-a transmis ca este pregatit sa intre in cursa…

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a scris marți un mesaj pe Facebook in care o critica pe Gabriela Firea in legatura cu problemele din București, in special cea legata de furnizarea apei calde, sistata in mai multe sectoare ale Capitalei.

- ​Primarul sectorului 3, Robert Negoița, cel care și-a lansat oficial Partidul Bucuresti 2020, a anunțat ca nu exclude susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Generala a Capitalei, nemulțumit de ceea ce nu s-a realizat în București în cei patru ani. cât a fost condusa de Gabriela Firea.…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat joi ca pasajul Nicolae Grigorescu, "cu care s-a laudat" primarul PSD, Gabriela Firea, e un alt exemplu "de ineficienta" a actualei administratii a Capitalei, potrivit Agerpres. "Pasajul Nicolae Grigorescu, cu care s-a laudat…

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei susținut de Alianța USR-PLUS și PNL, a facut marti bilantul mandatului primarului Gabriela Firea. Nicușor Dan a dat exemplu de contrareușite falimentul RADET si faptul ca zeci de mii de bucuresteni nu au apa calda de doua saptamani.